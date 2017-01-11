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11 Ocak 2017 15:33

Başkan Ataç bilgilendirme toplantılarına katıldı

Başkan Ataç bilgilendirme toplantılarına katıldı

11 Ocak 2017 15:33

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, beldeevleri ziyaretleri ile kursiyerlerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Bilgilendirme toplantıları kapsamında Çukurhisar, Hedef Batıkent, Muttalip ve Fevzi Çakmak Beldeevleri’nden yararlanan kursiyerler ile bir araya gelen Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kursiyerler ile sohbet Başkan Ataç ”Tepebaşı Belediyesi olarak her mahalleye eşit hizmet vermekteyiz. Vatandaşımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Beldeevleri, kadınlarımızı evden çıkarma projesidir. Bugün Beldeevlerimizin sayısı 30’a çıkmıştır. 100 bin kadınımız buralardan hizmet almaktadır. 170 bin kadınımız kültür turlarına katıldı. Bu rakamın 110 bini Çanakkale’ye gitti. Çanakkale her Türk vatandaşının görmesi gereken yer. Tarihimizi bilmesek hiçbir şeyin değerini bilmeyiz. Tepebaşı’nda çocuk merkezlerimizden yılda 8 bin çocuğumuz hizmet alıyor. Her şey çocuklarımızın geleceği için” dedi.
Bilgilendirme toplantıları sonunda kursiyerlerle toplu fotoğraf çektiren Başkan Ataç bu toplantıların devam edeceğini ifade etti.



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