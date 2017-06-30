Başkan Ataç, çiçeği burnunda meslektaşlarının sevincini paylaştı

Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine Başkan Ataç’ın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Hasan Gönen, Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Cihat Arkan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Rektör Gönen, “İçinde bulunduğumuz yüzyıl, eğitim seviyesi yüksek insan gücüne sahip, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürtebilen ülkelerin yüzyılı olacaktır. Genç nüfusa sahip olan ülkemiz için eğitim, öğretim ve araştırmaların arttırılması çok daha güçlü bir Türkiye’nin yükselişini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Törende daha sonra 5 yıllık eğitim sürecini başarı ile tamamlayarak, diş hekimi olmaya hak kazanan öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Bu sırada öğrencilere hitap eden ve kendisi de diş hekimi olan Başkan Ataç ise, “Çok önemli bir mesleği icra edeceksiniz. Yolunuz açık olsun, hepiniz birer örneksiniz. Diş hekimi mesleği çok kıymetlidir. Mesleğinizin kıymetini bilin, umuyorum ki hepimiz çok başarılı olursunuz” şeklinde konuştu.

Mezuniyet programı kep atma töreni ile sona erdi.