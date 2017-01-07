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07 Ocak 2017 15:08

Başkan Ataç çiftçilerle bir araya geldi

Başkan Ataç çiftçilerle bir araya geldi

07 Ocak 2017 15:08

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Seçkin Tarım Market’i ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, tarım sektöründe faaliyet gösteren Seçkin Tarım’ı ziyaret ederek, burada işletme sahipleri ve çiftçi vatandaşlarla bir araya geldi. Aynı zamanda civar köylerin muhtarları ve Ziraat Odası başkanlarının da bulunduğu toplantıda Başkan Ataç, çiftçilerle tarımsal faaliyetler ve çiftçilerin sorunları üzerine sohbet etti.
Yapılan kısa toplantının ardından işletme sahipleri Başkan Ataç’a firmayı gezdirerek, tarım ürünleri ve araç gereçleri hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Başkan Ataç ve çiftçiler bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.



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