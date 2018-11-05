Başkan Ataç, davetler üzerine Muttalip mahallesine konuk oldu

Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi'nde bebek mevlidi ve düğüne katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç Eskişehirli vatandaşların mutluluklarını paylaşmaya devam ediyor. Gelen davetler üzerine Muttalip Mahallesi'ne giden Başkan Ataç ilk olarak Yavuz ve Meltem Dağoğlu çiftinin düğününe katıldı. Muttalipliler ile düğünde bir araya gelen Başkan Ataç, çiçeği burnunda çifti ve ailelerini tebrik ederek ömür boyu mutluluk temenni etti. Başkan Ataç'ın Muttalip Mahallesi'ndeki bir diğer durağı ise Fehmi ve Ecenur Çelikkaya çiftinin evi oldu. Çelikkaya ailesinin 45 günlük bebekleri İzzet Asaf için okuttukları mevlide katılan Başkan Ataç, burada da anne ve babayı tebrik etti. İzzet Asaf'a güzel bir ömür dileyen Başkan Ataç'a, ziyaretlerinde Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri Hasan Tutucu ve Niyazi Çetin de eşlik etti.

Ziyaretler sonrasında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Eskişehirli hemşehrilerimiz ile kentimizin her noktasında ve her fırsatta birlikte olmaya devam ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar, bizleri yanlarından eksik etmiyor. İyi günde, zor günde mutlulukları ve acıları paylaşıyoruz. Hemşehrilerimiz ile birlikteliğimiz daha da güçlenerek devam edecek” ifadelerini kullandı.

Muttalipli vatandaşlar da Başkan Ataç'a ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.