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30 Temmuz 2018 16:08

Başkan Ataç dernek etkinliklerine katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç dernek etkinliklerine katıldı

30 Temmuz 2018 16:08

Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine katılmaya devam ediyor.


Ahmet Ataç, Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 3. Yağlı Güreş ve Keşkek Festivali ile Ali Koç Baba ve Sücaaddin Veli dernekleri tarafından düzenlenen anma programına katıldı. İlk olarak Samsunlular Derneği tarafından Musaözü Barajı altı Söğütlük mevkiinde düzenlenen etkinlikte Samsunlular ile buluşan Başkan Ataç, güreş müsabakalarını takip etti ve Samsun’un yöresel lezzetlerini tattı. Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ataç bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ataç daha sonra Ali Koç Baba ve Sücaaddin Veli derneklerinin Kırka’da tertip ettiği anma programına katıldı. Başkan Ataç buradaki etkinlikte de dernek üyeleri ile sohbet etti. Katıldığı etkinlikler hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “İnsanımız o kadar misafirperver ki sağ olsunlar bizleri hemen her etkinliklerine davet ediyorlar, ben de zamanım yettiğince katılmaya gayret ediyorum. Kentimizde faaliyet gösteren dernekler ile iyi ilişkiler içindeyiz. Bu kuvvetli dostluk bağlarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum” dedi.




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