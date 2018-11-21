Başkan Ataç Diş Hekimleri Günü'nü kutladı

Ahmet Ataç, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü ile Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Başkan Ataç açıklamasında şunları belirtti:

“22 Kasım, ağız ve diş sağlığı konusunda önemli çabalar gösteren hekimlerin çalışma koşullarının, alanlarındaki gelişmelerin, toplum sağlığının ve bu konuda neler yapılabileceğine dair çözümlerin sunulduğu, farkındalık yaratan bir gün olarak da algılanmalıdır. Ağız ve diş sağlığının ihmali bilinen pek çok hastalığın da habercisi olmakta, bu durum da insan sağlığı için konunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sağlık kuruluşları ve meslek örgütleri ile birlikte yerel yönetimlerin de ağız ve diş sağlığı alanında sürdürülen çalışmalara yönelmiş olması, toplum sağlığı açısından önemlidir. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak; çevre, spor, kültür- sanat, yenilenebilir enerji gibi doğrudan kent insanını ilgilendiren konuların yanı sıra sağlık alanında ve özel olarak da ağız ve diş sağlığı alanında çalışmalar yürütmekteyiz.”

"Önce hekim gözü ile bakıyorum"

Ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin Tepebaşı Belediyesi'nin halk sağlığı konusunda gösterdiği hassasiyetin bir ürünü olarak halkın memnuniyetini kazandığını söyleyen Ataç, “Bu memnuniyetin oluşmasında, yapacağım işlere önce hekim, sonra belediye başkanı gözü ile bakmamın da payı olduğuna inanıyorum. Türkiye'de dördüncü, Eskişehir'de ilk olan merkezimizde; 2013 yılından bu yana taramadan geçirilen çocuk sayısı 46 bin olurken tedavi edilen çocuk sayısı 24 bin 939'a ulaştı. Poliklinikte 14 bin 129 çocuğa da florlama yapıldı ve 21 bin çocuğa diş sağlığı eğitimi verildi. Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde, ağız sağlığı hizmetlerinin yanı sıra 4-18 yaş grubu çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor. Bu hizmetten ise yararlanan çocuk sayısı 794 oldu. Tepebaşı Belediyesi olarak gelecek yıllarda da bu çalışmamızı geliştirerek sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımın 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.