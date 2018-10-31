Başkan Ataç Emirdağ'da temaslarda bulundu

Ahmet Ataç, Emirdağ'da bir dizi ziyaret ve temasta bulundu.

Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve beraberindekiler ile Emirdağ'da bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Ataç ve beraberindekiler, ilk olarak CHP Emirdağ İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Recep Özer ve yönetimi ile bir süre sohbet eden Başkan Ataç, parti çalışmaları hakkında da bilgiler aldı. Ataç daha sonra Emirdağ Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Başkan Ataç burada Ziraat Odası Başkanı Rasim Erginer ve oda yöneticilerinden tarımsal çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyarette konuşan Ataç, “Emirdağ büyük bir alanda ziraat yapan bir ilçemiz. O açıdan odanın önemi de büyük. Başkan Rasim Erginer'e çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu. Rasim Erginer de ziyaretten ötürü mutlu olduğunu belirterek, “Başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok memnun olduk. Her zaman diyalog içindeyiz. Çoğumuz zaten Eskişehir'de ikamet etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç ve beraberindekiler, Emirdağ Ziraat Odası'nın ardından, Emirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni de ziyaret etti. Burada Kooperatif Başkanı Şükrü İbik, yürüttükleri çalışmalar hakkında konuklarına bilgiler aktardı. Başkan Ataç, “Kısa görüşmemize rağmen burada ne kadar güzel işler yaptığını anladık. Şimdi 20'ye yakın öğrenciye burs veriyorlar. Demek ki iyi yönetildiğinde her yer çok kıymetli oluyor. Bu başarısından dolayı kendilerini kutluyorum ve bütün kurumlara örnek olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Ataç ve beraberindekilerin bir diğer durağı ise Emirdağ Kaymakamlığı oldu. Ziyarette Kaymakam Halil İbrahim Acar ile bir araya gelen Ataç, “Emirdağ mülki amiri sayın kaymakamımızı ziyarete geldik. Kendisi Bilecik Vali Yardımcılığı görevinden buraya atanmış, hayırlı olsun diyorum. Emirdağ gerçekten hareketli bir ilçemiz. Kaymakamımızın iyi şeyler yapacağına inanıyorum, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç Kaymakamlığın ardından semt pazarını ve kahvehaneleri de ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti. Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Başkan Ataç daha sonra ilçeden ayrıldı. Dönüş yolunda Çifteler ilçesinde mola veren Başkan Ataç, burada da kahvehanede vatandaşlar ile çay içerek sohbet etti.