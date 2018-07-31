Başkan Ataç fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

Ahmet Ataç, fabrika ziyaretlerine devam ediyor.

Ahmet Ataç, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek emekçilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç ziyaretleri kapsamında son olarak Karcan Kesici Takım Sanayi fabrikasını gezerek çalışanlara hayırlı işler diledi. Şirket Müdürü Ümit Gezer, İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Alanay ve Genel Koordinatör Çağlar Yavaş ile birlikte fabrikada incelemelerde bulunan Ataç, işçilerle yemek yedi. Üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldığı şirket yetkililerine de işlerinde başarı dileklerini ileten Başkan Ataç, personelle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şirket yetkilileri Başkan Ataç’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, Ataç da günün anısına devrim otomobilinin camdan bir figürünü armağan etti.