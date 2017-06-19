Başkan Ataç, iftar programlarına katılmaya devam ediyor

Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin iftar etkinliklerine katılmaya devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Pazarcılar Odası ve Demokrat Parti tarafından düzenlenen iftarlara katıldı.

Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası’nın, Şoförler Odası Düğün Salonunda gerçekleştirdiği iftar programına katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek’in yanı sıra pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Burada esnaflar ile tek tek tokalaşarak sohbet eden Başkan Ataç, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Başkan Ataç daha sonra Demokrat Parti (DP) tarafından Gar Düğün Salonundan düzenlenen iftar programına katıldı. DP Genel Başkanı Güntekin Uysal’ın da katıldığı iftarda bir konuşma yapan Başkan Ataç, Referandum sürecinde yapılan çalışmaların meyve verdiğini ifade ederek “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun göstermiş olduğu üslup örnek oldu ve diğer muhalefet partilerini bir araya topladı. Ama önemli olan birlikte yan yana olup mücadele etmekti. Tepebaşı Belediyesi seçimlerinde siz dostlarım her zaman yanımda oldunuz, bana destek verdiniz. Seçim kazanma sürecinde bana büyük destekleriniz oldu. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Ben ülkede yaşananlara karşı ortaya koyduğu net tavır için Genel Başkan Gültekin Uysal’a teşekkür ediyorum. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun haksız ve hukuksuz yere tutuklandıktan hemen sonra ilk arayan isimlerden biri de Gültekin Uysal beydi. Kendim, partim ve Enis Berberoğlu’nun ailesi adına minnetimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı Güntekin Uysal ise “Hayati ve can alıcı pek çok mesele varken, tarihte yaşamadığımız pek çok meydan okumalarla karşı karşıya kalınmıştır. Türkiye kendi meselelerini demokrasi, hukuk devleti temelinde, millet ve devlet adına en az maliyetle çözmek mecburiyeti olduğu bir dönemdeyiz. Kademe kademe otoriterleştirmeye çalışmalarının son dönemlerini ve safhalarını yaşıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ‘Adalet arıyorum’ diyerek yollara düşmüş ise bu ülkede iktidarın, demokrasinin sorumluluk bilinci içerisinde, şapkasını önüne koyarak düşünmesi gereken gündeyiz” diye konuştu.