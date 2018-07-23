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23 Temmuz 2018 15:40

Başkan Ataç kültür dernekleri ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç kültür dernekleri ile buluştu

23 Temmuz 2018 15:40

Ahmet Ataç, kültür derneklerinin faaliyetlerine katılarak vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.


Başkan Ataç, gelen davetler üzerine son olarak Eskişehir Abhaz Kültür Derneği tarafından Tandır Mahallesi’nde düzenlenen Geleneksel Ayzara Abhaz Şenliği’ne ve Kalburcu Şeyhi Pir Ahmed Dede Kültür Derneği tarafından Kütahya’ya bağlı Sofça Köyü’nde düzenlenen Geleneksel Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet Dede’yi anma etkinliğine katıldı. Her iki etkinlikte de vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Ataç, “Vatandaşlarımız sağ olsunlar özel etkinliklerinde bizleri de yanlarında görmek üzere davet ediyorlar. Biz de elimizden geldiği sürece iştirak etmeye gayret ediyoruz. Her türlü kültürel etkinliği, toplumumuzun hem kültürel hem de sosyal hayatı açısından bir zenginlik olarak görüyorum. Bu açıdan kültür derneklerinin de önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Bizleri misafir ettikleri için de teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.


Her iki etkinlikte Başkan Ataç’ı ağırlayan vatandaşlar ve dernek yetkilileri de Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.




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