Başkan Ataç, Küresel Belediye Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Ahmet Ataç, İngiltere'nin Bristol şehrinde dünya genelinden 100 yerel yönetim liderinin katılımı ile gerçekleştirilecek Küresel Belediye Başkanları Meclisi Zirvesi'ne davet edildi.

Ahmet Ataç, 21-23 Ekim tarihleri arasında İngiltere'nin Bristol şehrinde düzenlenecek olan Küresel Belediye Başkanları Meclisi Zirvesi'ne (Global Parliament of Mayors Annual Summit - GPM 2018) davet edildi. GPM Yıllık Zirvesi 2018'de, dünyadan yerel yönetim liderlerinin yanı sıra uluslararası uzmanlar bir araya gelerek yerel düzeydeki zorlukları tartışacak. Zirvede belediye başkanları sağlık, mali ve profesyonel hizmetler, kentsel güvenlik, göç, kent güvenliği, kentsel sağlık (karbon ayak izi), ileri teknoloji ve yenilik, konut ve ulaşım ve yeşil teknoloji gibi konularda tecrübelerini paylaşacak. Başkan Ataç da Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İtalya, Portekiz, Endonezya, Gana, Yunanistan, Hollanda, Romanya, Mozambik, Senegal, Güney Afrika, Almanya, Zimbabve, Uganda, İzlanda, Norveç ve Avustralya gibi ülkelerden zirveye katılan yerel yönetim liderlerine Tepebaşı Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aktaracak. Ayrıca zirvede tartışılan konular neticesinde görüş birliği ile alınacak kararlar, dünya ülkelerine küresel sorunlara yerel düzeyde çözüm oluşturabilecek bir mutabakat metni ile yayınlanacak.

Zirveye uluslararası düzeyde katılım gösterecek 100 yerel yönetim liderinin, zirve sonrasında dayanışma ve işbirliği sağlamalarının da temelleri atılmış olacak. Çeşitli oturum ve toplantıların gerçekleştirileceği zirve, 23 Ekim tarihinde sona erecek.