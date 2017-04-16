Başkan Ataç oyunu kullandı

Ahmet Ataç, referandumda oyunu Karacaşehir İlkokulu’nda, 1185 no’lu sandıkta kullandı.

Oy vermeye eşi Sena Ataç ve kızı Zeynep ile birlikte gelen Başkan Ataç, sandık görevlilerinden mahalledeki seçmenler hakkında bilgiler alarak, ‘hayırlı olması dileğiyle’ oyunu kullandı. Seçimle ilgili düşüncelerini dile getiren Başkan Ahmet Ataç, ”16 Nisan, Türkiye için kritik bir tarih. Ama benim beklentim Türkiye’de insanlarımızın demokrasiyi sürdürmek adına hayır kullanacakları yönünde. Buna inanıyorum” dedi.