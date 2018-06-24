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24 Haziran 2018 13:59

Başkan Ataç oyunu kullandı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç oyunu kullandı

24 Haziran 2018 13:59

Ahmet Ataç, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu, Karacaşehir İlkokulu’nda kurulan 1198 numaralı sandıkta kullandı.


Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Başkan Ataç, “Oyumu kullandım, tabi oyumu ne yönde kullandığımın tarifine gerek yok. Herkesin elini vicdanına koyarak, çocuğunu, torununu, geleceğini düşünerek oyunu kullanması çok önemli.Pazartesi günü huzurlu, mutlu, insanların birbirlerini kucakladığı bir Türkiye’nin devam etmesi en büyük dileğimdir. Yaklaşık bir buçuk aydır insanlar ile büyük temaslarımız oldu. Umuyorum her şey Türkiye adına güzel olsun; Türkiye, Eskişehir olsun” ifadelerini kullandı.




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