Başkan Ataç parkları yerinde inceledi

Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme çalışmaları sürdürülen ve yapımı tamamlanan parkları gezdi. Ataç incelemeleri kapsamında yenileme çalışmaları devam eden Yenibağlar Mahallesi'ndeki Kartaltepesi, Tekören ve Kadı Sokaklar arasında bulunan 3 bin 710 metrekarelik Şehit Jandarma Er Osman Özgerçik Parkı, yenileme çalışmalarının başlatıldığı Çamlıca Mahallesi'ndeki Dadaloğlu, Yetim ve Serdar Sokaklar arasında bulunan 18 bin 965 metrekarelik Tombakzade Parkı, yapımı tamamlanan Batıkent Mahallesi'ndeki Attila İlhan Sokak üzerinde bulunan 2 bin 375 metrekarelik park ve yapımı tamamlanan Satılmışoğlu Mahallesi'ndeki bin 92'nci sokak üzerinde bulunan parkı yerinde gördü.

Devam eden ve sona eren çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Başkan Ataç, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “Tepebaşı bölgemiz bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Biz de yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu, insanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Satılmışoğlu Mahallemize yaptığımız park da çok güzel oldu, açılışını 20 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceğiz. Parkımızda 4 yüz 50 metrekarelik kum futbol sahası, 110 metrekarelik çocuk oyun alanı, spor aletleri, piknik masası ve banklar bulunuyor. Yenilendikten sonra diğer parklar da aynı şekilde donanımlı bir hale gelerek, vatandaşlarımızın sağlık içinde vakit geçirecekleri alanlar olacak. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum, Tepebaşı'na hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.