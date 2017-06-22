Başkan Ataç, şehit ve gazi aileleri ile iftarda buluştu

Ahmet Ataç, şehit ve gazi aileleri ile iftarda bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği iftar programları, şehit ve gazi ailelerine verilen iftarla devam etti. Düzenlenen iftara Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ve Tepebaşı belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Meclis üyeleri de katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı adına konuşmasını gerçekleştiren Ahmet Kardeş, “Öncelikle Kadir Gecemiz mübarek olsun. Böyle bir akşamda bizleri bir araya getirerek, onurlandırdığı için sayın Belediye Başkanı Ataç’a teşekkür ederim” dedi.

Ardından Başkan Ataç’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ise, “Öncelikle Kadir Gecenizi kutluyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Tepebaşı Belediye Başkanımız, derneğimizin fahri üyesidir, bizim babamızdır” dedi.

Dernek Başkanı Şahin’in ardından konuşmasını gerçekleştiren Başkan Ataç da, şunları kaydetti:

“Mübarek Kadir Gecesi’nde bir araya geldik. Hayırlı kandiller diliyorum. Allah günahlarımızı affetsin, sizlere sabır versin. Çünkü sizin yerinizde, taş olsa dayanamaz. İftar sofraları sadece ibadetlerin yerine getirildiği bir sofra değil, aynı zamanda sosyalleşme sofrasıdır. Genci yaşlısı, zengini fakiri bir arada oturur. Belki aylardır birbirini göremeyen vardı, bugün bu masalarda hasret giderdi. İftar sofralarının ayrı bir güzelliği var. Bayramımız huzur içinde, sağlık, barış ve güzellikler içinde geçsin. Ülkede iyi şeylere ihtiyacımız var. Kara bulutlar dağılsın. Vatan büyük, hepimize yer var. Hep birlikte daha iyi yerlere getirelim.”

Düzenlenen iftar programı, konuşmaların ardından hep birlikte yenen iftar yemeğinin ardından son buldu.