Başkan Ataç Şirintepe pazarında

Başkan Ataç, beraberindeki Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Şimşek, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri Niyazi Çetin, Yaşar Tepekaya ile birlikte Şirintepe mahalle pazarını gezdi. Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta kurulan mahalle pazarına gelen Başkan Ataç, pazarcı esnafıyla sohbet etti. Tezgahları dolaşarak aynı zamanda alışverişe gelen vatandaşlara da hal hatır soran Ataç, esnafa bol kazançlar, vatandaşlara da bereketli alışverişler diledi.

Pazar ziyareti esnasında konuşan Başkan Ataç, “Vatandaşlarla birlikte, iç içe olmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Bugün de Şirintepe pazarında hem esnafla hem de alışverişe gelen vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı buldum. Kimi zaman bizim fark edemediğimiz eksikleri iletiyorlar. Böyle paylaşımlar daha güzel bir Tepebaşı oluşturabilmek adına bize çok faydalı oluyor. Ekonomik şartların vatandaşın aleyhine seyrettiği bu dönemde, hem esnafa hem de alışverişe gelenlere kolaylıklar diliyorum” dedi.