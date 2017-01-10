Başkan Ataç TEBEV ziyaretlerine devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) kapsamında evde bakım hizmeti verilen vatandaşlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, TEBEV ile her geçen gün daha fazla vatandaşımıza umut oluyor. Başkan Ataç, TEBEV’den yararlanan Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden 94 yaşındaki Zeynep Kaya ile Hoşnudiye Mahallesi’nde ikamet eden 74 yaşındaki Ömer Osman Yeler’i ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Ataç, “Bugün evde bakım hizmeti alan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Belediye olarak her zaman onların yanlarındayız. Onların yüzlerinin gülmesi bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Verilen hizmetlerden son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, yalnız olmadıklarını bilmenin mutluluğunu kendilerine yaşattığı için Başkan Ataç’ a teşekkür ettiler.