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18 Haziran 2017 15:13

Başkan Ataç üç ayrı iftarda vatandaşlar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar etkinliklerine katılarak, vatandaşların paylaşım sevincine ortak olmaya devam ediyor.

Başkan Ataç üç ayrı iftarda vatandaşlar ile buluştu

18 Haziran 2017 15:13


Başkan Ataç 3 ayrı iftarda Eskişehirliler ile bir araya geldi. Ataç, Kurtuluş Mahallesi, Aşağısöğütönü Mahallesi ve Kırmızıtoprak Mahallesinde gerçekleştirilen iftar etkinliklerine katıldı. İlk olarak Kurtuluş Mahallesinde Esnaf Kadir Poyraz tarafından düzenlenen iftara katılan Başkan Ataç, burada Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Aşağısöğütönü Mahallesinde, Aşağısöğütönü Efeler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği iftara katılan Ataç ve Çakırözer, burada da vatandaşların iftar sevincine ortak oldu. Düzenlenen iki iftara Milletvekili Çakırözer ile katılan Başkan Ataç, son olarak Eskişehir’deki Gümüşhaneliler Derneğinin iftarına katıldı. Kırmızıtoprak Mahallesinde vatandaşlara hitap eden Ataç, davetten ötürü teşekkürlerini ileterek, “Buraya evime geliyormuşum gibi geldim. Tepebaşı Belediyesi olarak iftar programlarımız sürerken, vakit buldukça sizlerle birlikte olmaya gayret ediyorum. Burası bu akşam üçüncü kapım. Ailelerinizle birlikte barış içinde, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise kendilerini davet ettikleri için dernek yönetimine teşekkür ederek, “Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hayırlısıyla bayrama erişmeyi nasip eylesin. Ne zaman kapınızı çalsam, büyük konukseverlik gördüm. Dostluğumuzun daha da artacağına inanıyorum” diye konuştu.


Vatandaşlarla iftar etkinliklerinde sohbet eden Başkan Ataç ve Milletvekili Çakırözer, hatıra fotoğrafları çektirdi.




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