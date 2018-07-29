Başkan Ataç, üreticilerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Atalantekke Mahallesi’nde temeli atılan süt toplama merkezinde incelemelerde bulundu. Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan ve S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hayata geçirilen süt toplama merkezi kooperatife ait alanda inşa ediliyor. Yapı denetimi de Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılacak süt toplama merkezi ile bölgedeki süt inekçiliğinin desteklenmesi hedefleniyor. 95 üyesi olan kooperatif, günlük 4 bin 500 litre süt pazarlıyor ve süt toplama merkezinin faaliyete geçmesiyle üye sayısına bağlı olarak süt üretimin de artacağı belirtiliyor. S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhangazi Öztürk ve Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Gökmen ile Veli Oflaz, Başkan Ataç’a üreticilere sağladığı destekten dolayı teşekkür etti ve merkezin Atalantekke Mahallesi’nin yanı sıra civarında bulunan süt üreticilerine de hizmet vereceğini belirtti. Atalantekke Mahallesi Muhtarı Ahmet Yıldız ise “Çiftçi dostu Ahmet Başkan’a ve kooperatif yönetimine mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ataç çilek topladı

Başkan Ataç süt toplama merkezindeki incelemelerinin ardından Atalantekke Mahallesi’nde çilek üretimi yapan Osman ve Fikriye Çolak çiftini ziyaret etti. Çiftin 2

yıl önce üretimine başladığı çileklerden toplayarak tadına bakan Başkan Ataç, üretici aileyi tebrik etti. Tarlada Haziran - Ekim ayları arasında çilek toplanabildiği bilgisini veren Çolak çifti de Başkan Ataç’a tarlalarına yaptığı ziyaretten ötürü teşekkür etti.

Bölgenin iklimine uyum sağlayan çileğin her geçen gün Atalantekke’deki üretiminin artmasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Ataç, “Tarımsal üretim, günümüzde her ne kadar kaderine terk edilip destekten yoksun bırakılsa da biz üreticimizin ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Bugün burada tadına baktığımız çilekten bile anlıyoruz ki üreticimize destek vermemiz kırsal mahallelere, kentimize ve bölgemize katkı sağlayacaktır. Gerek hayvansal gerekse tarımsal üreticilerimizi elimizden geldiği kadar desteklemeye de devam edeceğiz. Tepebaşı Belediyesi, üreticinin yanında ve emeğin destekçisi olmaya devam edecek” diye konuştu.