Başkan Ataç ve vatandaşlardan İnce’ye destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatandaşlar ile birlikte CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye destek olmak için bağış hesabına para yatırdı. Vatandaşlar, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde İnce’ye bağışlarıyla destek verdi. Başkan Ataç da Batıkent’te bulunan ATM önünde bir araya gelen vatandaşlara katılarak, İnce’nin bağış kampanyasına katkıda bulundu. Başkan Ataç, İnce için toplumun genelinde büyük bir ilginin olduğunu ifade etti. Başkan Ataç, "Demokrasi adına Muharrem İnce’ye destek verdik. Kendisi arkasında devlet desteği olmadan kampanyasını sürdürüyor. Vatandaşların katkıları ile çok da başarılı bir kampanya yürütüyor ve gittiği her yerde halkın yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Bugün de biz Sayın İnce’ye küçük de olsa bir destek verdik. Umuyorum ki kazanan demokrasi olacaktır" dedi.