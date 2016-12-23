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23 Aralık 2016 10:38

Başkan Ataç ziyaretlere devam ediyor

Başkan Ataç ziyaretlere devam ediyor

23 Aralık 2016 10:38

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, S.S. Yenikent İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.
Kooperatif binasında gerçekleşen ziyarette yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Ceyhan ve denetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ataç, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceyhan, “Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kendisi Eskişehir’de güzel projelere imza attı. Ahmet Başkanımıza çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.
Başkan Ataç ise, “Belediye olarak her zaman dernek ve sivil toplum örgütlerinin yanında olduk ve güzel ilişkilerimiz var. Bende Kooperatifi ziyaret etmek istedim. Başkan Hüseyin Ceyhan ve denetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



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