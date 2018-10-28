Başkan Ataç'a anlamlı hediye

Ahmet Ataç, iş dünyasından isimler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Ahmet Ataç'ın iş dünyası ile temasları sürüyor. Son olarak özel bir işletmenin Ege Satış Müdürü Candan Çolak, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çolak, firma faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verirken, Tepebaşı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan ötürü de tebrik etti. Çolak ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün 60x120 santimetre ebatlarında granit üzerine dijital baskı yapılmış fotoğrafını da Ataç'a armağan etti.

Aldığı anlamlı hediyeden ötürü konuğuna teşekkür eden Başkan Ataç da Çolak'a çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, çektirilen fotoğraf ile son buldu.