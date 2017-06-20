Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 14:52

Başkan Ataç’a Eskişehir Basket forması

Bu yıl büyük bir başarı elde ederek Türkiye Basketbol Süper Ligine çıkan Nesine.

Başkan Ataç’a Eskişehir Basket forması

20 Haziran 2017 14:52

com Eskişehir Basket’in Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret ederek üzerinde “Şampiyon 26” yazılı şampiyonluk forması hediye etti.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Özeçoğlu ”Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı bir teşekkür ziyareti gerçekleştirerek şampiyonluk formamızı hediye ettik. Eskişehir’in ismini Türkiye’de daha iyi duyurmak anlamında önümüzdeki yılda başkanımızdan desteklerinin devamını bekliyoruz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise, ”Bu sene hem Selka Hentbol, hem Eskişehir Basket takımları büyük bir başarı ile süper lige çıktılar. Süper lig ağır bir lig orada Eskişehir’in adının geçmesi hepimize onur verecek, gururla takip edip gururla destek vereceğiz. Başkan Sinan bu işi inatla takip etmeseydi bu başarı olmayacaktı. Kendisini ve ekibini canı gönülden kutluyorum. Bu başarımız süper ligde de devam edecektir” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!