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11 Temmuz 2018 15:38

Başkan Ataç’a özel hediye

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’a özel hediye

11 Temmuz 2018 15:38

Ahmet Ataç, misafiri Mehmet Gencer’in bakır üzerine Osmanlı kabartması ile işlediği özel portre hediyesini kabul etti.


Ahmet Ataç, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Son olarak Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, ES TV’de yayınlanan Köşe Bucak Hikayeler programının yapımcısı Tevfik Eriş ve sanatçı Mehmet Gencer, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti.


Buluşmada çeşitli konular üzerine sohbet edilirken ziyaret sonunda portre sanatçısı Mehmet Gencer, Başkan Ataç’a bakır üzerine Osmanlı kabartması ile işlediği porteyi armağan etti. Aldığı özel hediyeden ötürü memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç, Gencer’e teşekkür etti.


Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.




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