Başkan Ataç'a ziyaretler

Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarete, Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen ve dernek üyeleri katıldı. Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Kemal Yıldırım da hazır bulunduğu buluşmada konuşan Eşen, Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal projelerinin Türkiye'ye örnek olduğunu ifade ederek, “Engelli vatandaşlarımıza sağlanan hizmetler dolayısıyla Ahmet Ataç Başkanımızı ziyaret etmek ve teşekkürlerimizi sunmak istedik. Tepebaşı Belediyesi çalışmaları ile Eskişehir'e değil, Türkiye'ye sosyal belediyecilik örneği oluyor. Montaj Atölyesi olsun, bakım merkezleri olsun, Gökkuşağı Kafe olsun Eğitim görerek istihdam edilen engelli çocuklarımız, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalarda iş bulabiliyor. Engelli çocuk sahibi aileler, çocukları için endişelenirken şimdi iş sahibi olmalarının mutluluğunu yaşayabiliyor. Çocuklarımız da hem para kazanıyor hem de güven kazanıyorlar. Biz yapılan bu projeleri gerçekten destekliyoruz, devamını diliyoruz. Yaptığınız sosyal belediyecilik ve sağladığınız katkılar için gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz” sözlerini kullandı.

Başkan Ataç da ziyaretten ötürü konuklarına teşekkür ederek, “Engelli bireylerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyor ve gecemizi, gündüzümüzü ‘Onlar için ne yapabiliriz' sorusunu sorarak geçiriyoruz. Engelli bireylerimiz her zaman gözettiğimiz, her projemizde onlara nasıl katkı sağlayacağımızı düşündüğümüz göz bebeklerimiz. Onlar için çalışmaya, geleceğe güvenle bakabilmeleri adına mesai yapmaya devam edeceğiz. Projelerimize sağladığınız desteklerden ve ziyaretinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç'ı, Eskişehir Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı Cafer Onası ve dernek yöneticileri de ziyaret etti. Ziyarette Onası, Başkan Ataç'a dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verirken sağladığı desteklerden ötürü de teşekkürlerini iletti. Onası, “Bizim yanımızda olduğunuz için ziyaret etmek istedik. Misafirperverliğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Karşılıklı iletişim halinde olmamız çok güzel. Bizim sizlere faydamız olduğunda mutlu oluyoruz. Derneğinizin önemli faaliyetleri olduğunu düşünüyorum. Nezaket ziyaretinizden ötürü de teşekkür ediyorum” diye konuştu.