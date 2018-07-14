Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 13:45

Başkan Ataç’dan 15 Temmuz mesajı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’dan 15 Temmuz mesajı

14 Temmuz 2018 13:45

Ahmet Ataç 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümü nedeniyle mesaj yayıMladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç mesajında şu ifadelere yer verdi:


"15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. Bu saldırı karşısında tüm siyasi partilerin kararlı duruşu, yüce Türk milletinin cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkması demokrasi dışı girişimin başarılı olmasına engel oldu.



"Halkımız darbe girişimi karşısında dimdik durdu"


Bu süreçte birçok vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz hayatını kaybederken, tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasimizin temsil merkezi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bombalar düştü. Darbelerin karanlık yüzünü defalarca görmüş Türk halkı, siyasi parti ve etnik köken gözetmeksizin bu saldırı karşısında dimdik durdu.


Çok iyi bilinmelidir ki, Türk milleti sivil ya da askeri hiçbir otoriter gücün kendi egemenliğini yok saymasına, laik ve demokratik yönetim şeklinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyecektir. Unutulmamalıdır ki; hiçbir güç, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik, beraberlik ve barış içinde yaşama arzusunun önüne geçemez.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı dilerim. Ulu önder Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ "




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç