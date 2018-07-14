Başkan Ataç’dan 15 Temmuz mesajı

Ahmet Ataç 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümü nedeniyle mesaj yayıMladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. Bu saldırı karşısında tüm siyasi partilerin kararlı duruşu, yüce Türk milletinin cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkması demokrasi dışı girişimin başarılı olmasına engel oldu.

"Halkımız darbe girişimi karşısında dimdik durdu"

Bu süreçte birçok vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz hayatını kaybederken, tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasimizin temsil merkezi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bombalar düştü. Darbelerin karanlık yüzünü defalarca görmüş Türk halkı, siyasi parti ve etnik köken gözetmeksizin bu saldırı karşısında dimdik durdu.

Çok iyi bilinmelidir ki, Türk milleti sivil ya da askeri hiçbir otoriter gücün kendi egemenliğini yok saymasına, laik ve demokratik yönetim şeklinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyecektir. Unutulmamalıdır ki; hiçbir güç, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik, beraberlik ve barış içinde yaşama arzusunun önüne geçemez.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı dilerim. Ulu önder Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ "