Başkan Ataç’ın 17 Ağustos mesajı

Ahmet Ataç, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depreminin 19. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ahmet Ataç, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depreminin 19. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, “Kayıplarımızın acısını hâlâ içimizde duyuyoruz. 17 Ağustos 1999 tarihinde on binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Marmara bölgesinde Gölcük bölgesi ve Adapazarı’nı da içine alan ve büyük yıkıma yol açan deprem, tüm ülkemizi derinden etkiledi. Eskişehir’de depremden etkilendi ve Sivrihisar Caddesi’nde bulunan Tarhan Apartmanı’nın yıkılması sonucu 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aradan geçen onca yıla rağmen depremin oluşturduğu tahribat ve acı hiç hafiflemedi. Kuşkusuz, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarken, bu büyük acıdan önemli dersler de çıkarmak zorundayız. Bizler ülkemizin deprem tehlikesi

altında olduğunu unutmadan, deprem ve diğer doğal felaketlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalı, önlemler almalı ve vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde hareket etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Benzer acıların yaşanmaması için çalışıyoruz"

Mesajının devamında benzer acıların yaşanmamasını dileyen Başkan Ataç, "2001 yılında çıkarılan 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası ile kamu yapıları hariç, tüm denetim hizmetleri yapı denetim şirketlerine verildi. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereği, riskli binaların yıkılarak can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amaçlandı. İnşaat standartları ve güvenliği bakımından ülke ortalamasının üzerinde yer alan kentimizde, benzer acıların ve felaketlerin yaşanmaması için belediyemiz, teknik birimleriyle yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla büyük bir sorumluluk ve duyarlılık içinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaşadığımız felaketlerle görmekteyiz ki, yıkıcı olan sadece depremin kendisi değildir, alınmayan önlemler uyulmayan yasal gerekliliklerdir. 19 yıl önce meydana gelen felakette hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum" dileklerinde bulundu.