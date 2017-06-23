Başkan Ataç’ın Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan boyunca hemşehrileriyle birlikte iftar yemeklerinde bir araya geldiklerini belirten Ataç, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızı aynı sofrada buluşturmaya her yıl olduğu gibi bu yıl da özen gösterdik. Bu sebeple, dayanışma ve paylaşma ay boyunca devam etti. Güzel bir Ramazan Bayramına daha erişmiş bulunmaktayız. Bayramlar, toplumsal birlikteliğin sağlandığı, karşılıklı saygı ve sevgiyi büyüterek dayanışma ve paylaşımın yaygınlaştığı günlerdir. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın ve Eskişehirli hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, aileleri ve sevenleriyle birlikte; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum.”