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23 Haziran 2017 11:44

Başkan Ataç’ın Ramazan Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç’ın Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 11:44


Ramazan boyunca hemşehrileriyle birlikte iftar yemeklerinde bir araya geldiklerini belirten Ataç, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:


“Vatandaşlarımızı aynı sofrada buluşturmaya her yıl olduğu gibi bu yıl da özen gösterdik. Bu sebeple, dayanışma ve paylaşma ay boyunca devam etti. Güzel bir Ramazan Bayramına daha erişmiş bulunmaktayız. Bayramlar, toplumsal birlikteliğin sağlandığı, karşılıklı saygı ve sevgiyi büyüterek dayanışma ve paylaşımın yaygınlaştığı günlerdir. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın ve Eskişehirli hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, aileleri ve sevenleriyle birlikte; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum.”




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