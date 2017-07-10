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10 Temmuz 2017 17:29

Başkan Ataç’tan Ali İsmail Korkmaz mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Ali İsmail Korkmaz mesajı

10 Temmuz 2017 17:29

Ahmet Ataç, Eskişehir’de Gezi Parkı eylemleri esnasında darp edilen ve tedavi gördüğü hastanede 10 Temmuz 2013’te hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Ataç, mesajında, Gezi olaylarında gençlerin gelecekleri için sokağa çıktıklarını belirterek, onları anlamak ve seslerine kulak vermek yerine darp edildiklerini ve hayatlarını kaybettiklerini ifade etti. Başkan Ataç, “4 yıl önce demokrasi ve barış kenti Eskişehir’de 19 yaşında bir gencimizin, Ali İsmail Korkmaz’ın kaybı ile içinde insan sevgisi barındıran herkes derinden bir acı yaşadı. Ali İsmail Korkmaz’ı hem hastanede geçirdiği süreçte hem de yaşamını yitirmesinin ardından hiç yalnız bırakmadık. O, bizim çocuğumuz gibi, kendi kardeşimiz gibi oldu. Ailesi ile birlikte acısını yaşadık ve davasının da takipçisi olduk. Ali İsmail ile birlikte bu ülkenin tüm gençlerinin düşlerindeki özgür dünyayı kurabilmeleri için bu acı olaylar bir kez daha yaşanmamalıdır. Farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı ve zulme karşı hiçbir ayrım gözetmeden birlikte karşı çıkmalıyız. Kenetlenmemiz; barış ve kardeşliğimizin bozulmaması adına son derece önemlidir. Bu duygularla Ali İsmail Korkmaz’ın yanı sıra yaşamanı yitiren tüm gençlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, bu acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.




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