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17 Haziran 2018 13:33

Başkan Ataç’tan Babalar Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Babalar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Ataç’tan Babalar Günü mesajı

17 Haziran 2018 13:33


Başkan Ataç, mesajında Türk toplumunda babaların evin direği olduğunu ifade etti. Başkan Ataç, "Bizlere adaleti, merhameti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu öğreten babalarımız, aileleri için her zorluğa göğüs gerer ve her zaman ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğundan önce tutar. Üzerimizde hakkı olan anne ve babalarımızın gönlünü hoş tutmak da tüm evlatların görevidir. Aile bağlarımızın kuvvetlenmesine katkı sağlayacak bu özel günde yaşamımızda büyük emekleri olan ve hepimizin bugünlere ulaşmasında katkıları olan babalarımıza göstereceğimiz sevgi ve saygı, onların yüreklerini daha da hoşnut edecektir. Bu düşünceler ile başta şehitlerimizin babaları olmak üzere bu vatan için canını hiçe sayan ve bugün aramızda olmayan tüm babaları rahmetle anıyor, çocuklarının geleceğe daha güvenle bakması için, onlara aydınlık bir ülke bırakabilmek için, canla başla çalışan tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.




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