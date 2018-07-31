Başkan Ataç’tan dolmuşçu esnafına ziyaret

Ahmet Ataç dolmuşçu esnafı ile bir araya gelerek sohbet etti.

Ahmet Ataç, dolmuş duraklarını ziyaret etti ve dolmuşçu esnafı ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Esentepe, Yeşiltepe ve Zincirlikuyu mahallelerinde bulunan dolmuş duraklarında esnafla bir araya gelen Başkan Ataç, duraklara Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini de armağan etti. Ziyaretlerinde konuşan Başkan Ataç, “Sizlerle zaman zaman bir araya gelip görüş alışverişinde bulunuyoruz. Dolmuşçular olarak işiniz gereği vatandaşımız ile iç içesiniz. Üstelik sürekli olarak da yollarda olduğunuz için şehrin sorunlarına hâkim durumdasınız. Bu yüzden sizin görüş ve önerileriniz benim için ayrıca önem taşıyor. İşinizde kolaylıklar diliyorum, gösterdiğiniz misafirperverlik için de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ahmet Ataç’ı duraklarında ağırlayan dolmuşçular da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.