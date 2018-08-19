Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 14:55

Başkan Ataç’tan Kurban Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan Kurban Bayramı mesajı

19 Ağustos 2018 14:55

Ahmet Ataç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Ataç yayımladığı mesajda, “Bayramlar, kırgınlıkların giderildiği, hoşgörü, yardımlaşma gibi bizleri kaynaştıran değerlerin hayata geçirildiği önemli günlerdir. Ulusal bayramlarımız gibi, dini bayramlarımız da birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, beraberce ve barış içinde yaşama arzumuzu ortaya koymak için bize güzel bir fırsat verir. Bayramlar özünde sevgi dolu bir kucaklaşmadır. Aynı zamanda geçim sıkıntısı çeken, kimsesiz ve zor durumdaki yurttaşlarımızın en çok yanında olmamız gereken günlerdir. Ülkece içinde bulunduğumuz olumsuz ekonomik koşullarda birbirimizle yardımlaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu vesileyle, yurttaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç