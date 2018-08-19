Başkan Ataç’tan Kurban Bayramı mesajı

Ahmet Ataç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç yayımladığı mesajda, “Bayramlar, kırgınlıkların giderildiği, hoşgörü, yardımlaşma gibi bizleri kaynaştıran değerlerin hayata geçirildiği önemli günlerdir. Ulusal bayramlarımız gibi, dini bayramlarımız da birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, beraberce ve barış içinde yaşama arzumuzu ortaya koymak için bize güzel bir fırsat verir. Bayramlar özünde sevgi dolu bir kucaklaşmadır. Aynı zamanda geçim sıkıntısı çeken, kimsesiz ve zor durumdaki yurttaşlarımızın en çok yanında olmamız gereken günlerdir. Ülkece içinde bulunduğumuz olumsuz ekonomik koşullarda birbirimizle yardımlaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu vesileyle, yurttaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.