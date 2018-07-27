Başkan Ataç’tan otogar ziyareti

Ahmet Ataç, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Otogar Taksi esnafını ziyaret etti.

Esnaf ziyaretleri kapsamında otogarda hizmet veren seyahat firmalarının çalışanları ile selamlaşan Başkan Ataç bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Ataç, uzun yol şoförlerine ve yolculara ise iyi yolculuklar temennisinde bulundu. Başkan Ataç ayrıca Otogar Taksi esnafını da ziyaret ederek taksici esnafı ile sohbet etti. Taksicilerden gelen talepleri dinleyen Ataç, taksi durağına Mustafa Kemal Atatürk’ün bir portresini armağan etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten taksiciler de Başkan Ataç’a teşekkür etti.