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02 Temmuz 2017 14:44

Başkan Ataç’tan talihsiz aileye geçmiş olsun ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç’tan talihsiz aileye geçmiş olsun ziyareti

02 Temmuz 2017 14:44

Ahmet Ataç, çıkan yangın sonrasında evleri onarılan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Yeşiltepe Mahallesi Evliya Sokak’ta bulunan bir evde elektrik kontağındaki arızadan dolayı çıkan yangında hasar gören ev oturulamaz hale gelmişti. Ala Ailesi’nin hasar gören evi Tepebaşı Belediyesi tarafından onarıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuşaçıkgöz ile birlikte aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Ataç’a teşekkür eden 3 çocuk annesi Havva Ala, “O gün geç saatlerde çay demlemiştim. Küçük oğlum ‘ışık gördüm’ diyerek yanıma geldi. Meğer ısıtıcıdan dolayı yangın başlamış. Tepebaşı Belediyesinden görevliler gelerek evi tadilat ettiler. Çok faydaları oldu. Muhtarımız da çok yardım etti” dedi.


Aile, desteklerinden ötürü Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.




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