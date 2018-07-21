Bedelli askerlik süreciyle ilgili olarak yaptığı çalışmalarla sürekli gündeme gelen Başkan Delil Ateş, gelinen aşamada önemli açıklamalarda bulundu. 28 gün eğitim şartının kalkması gerektiğini belirten Başkan Ateş, "Bedelli askerlik, 2-3 yılda bir işini kaybetmek istemeyen gençlerin birikimiyle ihtiyaç haline dönüşüyor. Ayrıca ülkemizde profesyonel ordu konusunda her geçen gün daha ileri adımlar atılıyor. Bulunduğumuz coğrafyanın gereği olarak, profesyonel ordu kaçınılmaz bir durumdur. Bedelli askerliğin çıkması netleşirken, 28 gün şartı bedelli askerlik bekleyen gençleri yeni bir sürecin içerisine koymuştur. Oysaki gençlerin bedelli askerlik istemelerindeki temel sebep işlerini kaybetmek istememeleridir. Bizlere sosyal medya üzerinden, telefonla ve yüz yüze ulaşan bedelli askerlik bekleyen kardeşlerimizin çoğu; 28 gün şartından dolayı işlerini kaybetme kaygısı yaşadıklarını belirtmektedirler. Bundan dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılacak görüşmeler de 28 gün eğitim şartının kalkacağı, kalkması gerektiği düşüncesindeyiz. Tabi kii son kararı devlet büyüklerimiz verecektir" dedi.