Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 12:04

Başkan Ateş, "Bedelli askerlikte 28 gün şartı kaldırılmalıdır"

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, bedelli askerlikteki 28 gün şartının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Başkan Ateş,

21 Temmuz 2018 12:04


Bedelli askerlik süreciyle ilgili olarak yaptığı çalışmalarla sürekli gündeme gelen Başkan Delil Ateş, gelinen aşamada önemli açıklamalarda bulundu. 28 gün eğitim şartının kalkması gerektiğini belirten Başkan Ateş, "Bedelli askerlik, 2-3 yılda bir işini kaybetmek istemeyen gençlerin birikimiyle ihtiyaç haline dönüşüyor. Ayrıca ülkemizde profesyonel ordu konusunda her geçen gün daha ileri adımlar atılıyor. Bulunduğumuz coğrafyanın gereği olarak, profesyonel ordu kaçınılmaz bir durumdur. Bedelli askerliğin çıkması netleşirken, 28 gün şartı bedelli askerlik bekleyen gençleri yeni bir sürecin içerisine koymuştur. Oysaki gençlerin bedelli askerlik istemelerindeki temel sebep işlerini kaybetmek istememeleridir. Bizlere sosyal medya üzerinden, telefonla ve yüz yüze ulaşan bedelli askerlik bekleyen kardeşlerimizin çoğu; 28 gün şartından dolayı işlerini kaybetme kaygısı yaşadıklarını belirtmektedirler. Bundan dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılacak görüşmeler de 28 gün eğitim şartının kalkacağı, kalkması gerektiği düşüncesindeyiz. Tabi kii son kararı devlet büyüklerimiz verecektir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç