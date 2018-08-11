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11 Ağustos 2018 11:23

Başkan Ateş: "Ekonomi darbesine asla boyun eğmeyeceğiz"

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, döviz kurunda yaşanan artışlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekonomi darbesine asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Başkan Ateş:

11 Ağustos 2018 11:23


Yaşananların 15 Temmuz’un bir devamı niteliğinde olduğunu aktaran Başkan Ateş, hiçbir tehdidin millet iradesinin önüne geçemeyeceğini söyledi. ABD’nin mafyavari hareketler sergilediğine değinen Başkan Ateş, "ABD’nin ülkemizi dolar üzerinden dizayn etmeye çalışması, halkımızın muhteşem direnişiyle karşı karşıya kalan 15 Temmuz işgal girişiminin devamıdır. Dün nasıl alanlarda ve sokaklarda tank paletlerine karşı birlik ve beraberlik ruhuyla sırt sırta, yürek yüreğe mücadele ettiysek; bugün de dolar üzerinden bağımsızlığımıza müdahale eden ABD ve işbirlikçilerine karşı mücadele edeceğiz. Gün sen ya da ben günü değil. Gün biz, gün Anadolu kardeşliği günüdür. Hiçbir tehdit, hiçbir şantaj milletimizin iradesini yıkamaz. Ekonomi darbesine asla boyun eğmeyeceğiz. Brunson’u serbest bırakırsak bu iş çözülür anlayışında olanlar, yanlış bir bakış açısının içindeler. Çünkü sorun Brunson değil, sorun ülkemizin her alanda bağımsız kendine özgü yerli ve milli politikalarla hareket etmesidir. Tarihimizin en önemli kararını vereceğiz. Bu kararla ABD’nin mafyavari hareketlerine boyun eğmeyerek her alanda karşı çıkacağız" dedi.




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