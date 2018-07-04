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04 Temmuz 2018 15:17

Başkan Ateş’ten çocuk istismarcıları için sert açıklama

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, çocuk tecavüzleri ve cinayetlerine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Başkan Ateş’ten çocuk istismarcıları için sert açıklama

04 Temmuz 2018 15:17


Çocuklara karşı gerçekleştirilen cinayetlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Başkan Ateş, sapık zihniyetlere ateş püskürdü. Sabır taşının artık çatladığını ifade eden Başkan Ateş, "Eylül ve Leyla adındaki iki meleğimiz alçak, hasta zihniyetli sapıklar tarafından katledildi. Eylül’ün masum bakışları, Leyla’nın boncuk mavisi gözleri her daim yüreklerimizde sızı olarak kalacaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımızı korumalıyız. Onlara yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf etmek için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Toplumun bu konuda sabır taşı çatlamıştır. Toplum, çocuk katillerine verilecek en ağır cezada tek fikir durumundadır. Akil Gençler olarak bu konunun yakın takipçisi olacağız. Ailelerin tedirgin olup, çocuklarını sokağa çıkartmayacak durama getirecek durumu asla kabul etmeyeceğiz. Bu sapık zihniyete ve sapıklara karşı en ağır önlemler alınacağı gibi en ağır cezalar verilmelidir. Konu acil bir şekilde gündeme alınmalıdır. Kimsenin yeni bir Eylül’ü, yeni bir Leyla’yı kaldıracak ne gücü ne psikolojisi kalmıştır" dedi.




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