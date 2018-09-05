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05 Eylül 2018 13:00

Başkan Ateş’ten Doğu çıkarması

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 9 ilde çeşitli programlara katılarak görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Ateş’ten Doğu çıkarması

05 Eylül 2018 13:00


Siyasi parti yöneticileri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve belediye başkanları ile bir araya gelen Başkan Ateş, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerde milli ekonomi ön plana çıkarken, yaklaşan yerel seçimler öncesi gençlerin sahada olduğu ifade edildi. Kendilerine ilgi gösteren herkese teşekkür eden Başkan Ateş, "Akil Gençler olarak her zaman sahada olmanın gururunu yaşıyoruz. Yaklaşan yerel seçimler öncesi halkımızın nabzını tuttuk. Doğu ve Güneydoğu’da toplam 9 ilde 24 ilçeyi ziyaret etme şansım oldu. Bizi sıcak karşılayan herkese teşekkür ederim. Çalışmalarımız aynı tempoda devam edecek" dedi.




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