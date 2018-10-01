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Başkan Başaraner; "Krizin faturası işçiye kesilemez"

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, “Biz DİSK olarak krizin faturasının işçi sınıfına ve yüzde 99’a kesilmemesi için diğer tüm emek güçleriyle beraber mücadeleyi yükselteceğiz” dedi.

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, “Biz DİSK olarak krizin faturasının işçi sınıfına ve yüzde 99'a kesilmemesi için diğer tüm emek güçleriyle beraber mücadeleyi yükselteceğiz” dedi.


DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, Türkiye'de yaşanan krizin faturasının işçiye yüklendiğini ifade ederek, “Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Türkiye'nin ekonomik gelişmesi diye dışarıya sunulan şey işçi sınıfı için bir cehennem oluşturmuştur. Bedel ödeyen sadece işçi sınıfı değil. Şirketlerin büyük vurgunlarının bedelleri arasında yağmalanan doğa ve yok edilen tarihsel miras da vardır. Biz DİSK olarak krizin faturasının işçi sınıfına ve yüzde 99'a kesilmemesi için diğer tüm emek güçleriyle beraber mücadeleyi yükselteceğiz” dedi.

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