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15 Haziran 2018 11:50

Başkan Biricik’in Ramazan Bayramı mesajı

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Biricik’in Ramazan Bayramı mesajı

15 Haziran 2018 11:50


Mesajında kardeşlik vurgusunda bulunan Başkan Biricik, bayramların hayatımızdaki yerine dikkat çekti. Bayramın bir fırsat olduğundan söz eden Başkan Biricik, "Hayırlarla ve güzelliklerle müjdelenen mübarek Ramazan ayının ardından yeni bir bayrama daha ulaşmış bulunmaktayız. Bayram; paylaşmanın, dayanışmanın, hatırlamanın ve gönüllere girmenin eşsiz bir fırsatıdır. Dostluğun, yakınlığın, hal ve hatır sormanın manevi miladıdır. Bayram süresince büyükler ziyaret edilmeli, küçükler sevindirilmeli, umutlar tazelenmelidir. Dargınlıklar bitmeli, yüreklerde vuslat tomurcukları açılmalı, ertelenmiş kucaklaşmalar ve gecikmiş buluşmalarla kardeşliğimiz daha da pekişmelidir. Allah’tan niyazım odur ki, her günümüz bayram olsun, her anımız sevinçle dolsun. Bu vesileyle aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin içine düştüğü ateş çemberinden çıkması temennisiyle bütün din kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.




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