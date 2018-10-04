Başkan Bozkurt 11 yıldır mavi kapak toplayan dede torunu ziyaret etti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 11 yıldır mavi kapak toplayarak 140'tan fazla engelliye tekerlekli sandalye sağlayan dede ile torununu ziyaret etti.

Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş'a teşekkür eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, dede ve toruna İnönü Belediyesi personelinin topladığı mavi kapakları teslim ederek yapmış oldukları örnek kampanyadan dolayı teşekkür etti. Dede torunun engelli vatandaşlar için 11 yıldır gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu belirten ve

yürüttükleri kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi alan Bozkurt, bu durumdan çok etkilendiğini ve kampanya için tam destek vereceğini söyledi. Yaklaşık 11 yıldır torunuyla birlikte topladıkları mavi kapaklarla 140'tan fazla engelliye tekerlekli sandalye sağladıklarını dile getiren Halit Aydoğan ise "Bu kampanyamızı Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Şehir dışından da mavi kapaklar geliyor ve şehir dışından ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize de tekerlekli sandalye gönderiyoruz" diye konuştu.

Aydoğan, şehir dışından kampanyaya katılmak isteyenlere yardımcı olmaları adına kargo şirketlerinden de destek beklediklerini sözlerine ekledi.