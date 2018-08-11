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11 Ağustos 2018 13:07

Başkan Bozkurt başarılı öğrenciye verdiği sözü yerine getirdi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kendisinden tablet talep eden ilkokul öğrencisine verdiği sözü yerine getirdi.

Başkan Bozkurt başarılı öğrenciye verdiği sözü yerine getirdi

11 Ağustos 2018 13:07


2017-2018 eğitim öğretim yılı başında, Başkan Bozkurt’tan kendisine tablet bilgisayar almasını isteyen Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu 4-A sınıf öğrencisi Osman Aydın, Başkan’ın "Yıl sonunda not ortalamanı 95 ve üzerine çıkart, sana tablet alayım" sözü üzerine derslerine çok sıkı çalıştı. Not ortalamasını 95’in üzerine çıkartan başarılı öğrenci, çabasının karşılığını aldı. Başkan Bozkurt’un hediye ettiği tablet bilgisayarı teslim alan Osman Aydın, sevinçten adeta havalara uçtu. Bozkurt’a, teşekkür ederek elini öpen Osman Aydın, bundan sonraki eğitim hayatı için de başarı sözü verdi.




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