Başkan Bozkurt başarılı öğrenciye verdiği sözü yerine getirdi

2017-2018 eğitim öğretim yılı başında, Başkan Bozkurt’tan kendisine tablet bilgisayar almasını isteyen Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu 4-A sınıf öğrencisi Osman Aydın, Başkan’ın "Yıl sonunda not ortalamanı 95 ve üzerine çıkart, sana tablet alayım" sözü üzerine derslerine çok sıkı çalıştı. Not ortalamasını 95’in üzerine çıkartan başarılı öğrenci, çabasının karşılığını aldı. Başkan Bozkurt’un hediye ettiği tablet bilgisayarı teslim alan Osman Aydın, sevinçten adeta havalara uçtu. Bozkurt’a, teşekkür ederek elini öpen Osman Aydın, bundan sonraki eğitim hayatı için de başarı sözü verdi.