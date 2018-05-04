Ortaokul öğrencileri küçük grup çalışmalarıyla dönem boyunca yaptıkları ve portrelerden oluşan eserlerini Eskişehirli sanatseverlere sunma heyecanı yaşadılar. Sergi açılışını yapan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, öğrencileri bu çalışmaları için tebrik etti, ilçe adına yapılan ve yapılacak olan her türlü sosyal, sanatsal ve sportif çalışmalara katkı sağladıklarını ve sağlamaya devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirti.

Okul Müdürü E. Sezin Yılmaz Satıcı ise, okullarını Eskişehir’de sanatseverlerle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Okulumuzun sanatsal ve sportif faaliyetlere verdiği önem her geçen yıl artmaktadır. Bu gelişmelerin, çalışmaların meyvelerini vermesi bizler için en büyük başarıdır’’ dedi.

Okul yöneticileri, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin de de katıldığı sergi açılışı sonrası İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve beraberindekiler sergiyi gezerek, sergide resimleri bulunan öğrenciler ile sohbet ettiler.