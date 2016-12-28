Başkan Bozkurt, İnönü için iki müjde verdi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede bulunan fay hattının turizme açılacağı ve yeni hükümet konağının yapılacağı müjdesini verdi.

İnönü Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi’nde kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle bir araya gelen Başkan Bozkurt, müjde üstüne müjde verdi. Toprak üzerinde gözle görülebilen en büyü fay hattına sahip olan İnönü’de turizm çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Bozkurt, ilçeye bir de hükümet konağının yapılacağından bahsetti. Başkan Bozkurt, "Eski belediye binamızın bulunduğu alana bir hükümet konağı yapmak istiyoruz. Eski belediye binası ve sinema yıkılacak. Trafoda yerin altına alınacak ve konağı yapacağız. Bu konak yapılınca en çok kamu kuruluşları rahat edecek. İnşallah açılışı da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte yapacağız. Meydanı da daha fazla genişletmek istiyoruz. Başka bir proje, aktif bir fay hattımız var. Hem dikey hem de yatay olarak gözle görülebilen bir fay hattımız var. Bundan dünyada başka bir yerde, bu kadar büyük bir görülebilen fay hattı yok. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazışmalarımız sürüyor. Anadolu Üniversitesi’nin de desteklerini görüyoruz. Bu proje ile fay hattına iniş ve çıkışlar kolaylaşacak. Yürüyüş yolları da oluşturulacak. Bir de kafe açacağız. Burası yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayacak. Yunanistan’da bulunan aktif fat hattı sadece 1,5 metre görünürlüğünde. Bizim burada yüzlerce metresini görebiliyorsunuz. İnşallah bu projeyi görev süremiz bitmeden tamamlayacağız" dedi.