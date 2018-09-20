Başkan Bozkurt pazar yerinde ilçe sakinlerine aşure dağıttı

İnönü Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen aşure programına İnönü Kaymakamı Mustafa Taş, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Bozkurt, ilçe sakinlerinin Muharrem ayını ve aşure gününü kutladı.

Konuşmasında Muharrem ayı ve aşure gününün önemine değinen Bozkurt, “Aşure, farklılıklarımıza karşı birlikteliğin, dayanışmanın, paylaşma ve hoşgörünün aynı kapta bir araya gelerek bolluk ve berekete dönüşmesinin simgesi olmuştur. Bu vesile ile hemşehrilerimizin, ülkemizin ve İslam aleminin hicri yılbaşını ve Muharrem ayını kutluyor, aşure günümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Kadir Bozkurt, Kaymakam Mustafa Taş ve beraberindekiler, aşure dağıtımından sonra pazar yerini dolaşarak esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.