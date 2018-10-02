Başkan Bozkurt'tan geçmiş olsun ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Kaymakamı Mustafa Taş ile birlikte, Orta Mahalle'de yangın sonucu zarar gören Taştan ailesinin eviniziyaret etti.

Belediye Fen İşleri ekiplerinden, gaz sıkışması sebebiyle önceki gün meydana gelen yangında zarar gören evdeki hasar hakkında bilgi alarak olay yerinde incelemelerde bulunan Bozkurt, sosyal belediyeciliğin gerekliğini yerine getireceğini vurguladı. Bozkurt ayrıca, mağdur olan aileyi zor günlerinde yalnız bırakmayacaklarını ve ailenin evinin tekrar yaşanacak hale getirilmesi için yardım elini uzatacaklarını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.