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Başkan Bozkurt'tan Kaymakam Uzan'a hayırlı olsun ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Mihalgazi Kaymakamlığına atanan Hasan Hüseyin Uzan’ı makamında ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Mihalgazi Kaymakamlığına atanan Hasan Hüseyin Uzan'ı makamında ziyaret etti.


Başkan Bozkurt, 2017 yılında İnönü ilçesinde de kaymakamlık yapan ve Bakanlık onayı ile Mihalgazi ilçesine ataması yapılan Hasan Hüseyin Uzan'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Uzan'ın yeni görevinin Mihalgazi'ye ve kendisine hayırlı olmasını dileklerini ileterek günün anısına tablo hediye etti.


Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan ise Başkan Bozkurt'a nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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