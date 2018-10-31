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Başkan Bozkurt'tan talep ettiği tekerlekli sandalyeye kavuştu

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un ziyareti sırasında tekerlekli sandalye talep eden Fadime Kanat’ın isteği yerine getirildi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un ziyareti sırasında tekerlekli sandalye talep eden Fadime Kanat'ın isteği yerine getirildi.


Başkan Bozkurt, yaşlı ve engelli vatandaşlardan gelen talepleri öncelikli olarak yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Bozkurt'un ilçede bulunan mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Fadime Kanat adlı yaşlı vatandaşın talep ettiği tekerlekli sandalye kısa sürede alınarak Kanat'a evinde teslim edildi. Belediye personelinden tekerlekli sandalyesini teslim alan Fadime Kanat, Başkan Bozkurt'a yaşlı ve engelli vatandaşlara ayrıcalık gösterdiği için teşekkür etti.

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