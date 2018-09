Başkan Buluşan aracılara ateş püskürdü

Bazı kişilerin fırsatçılığı meslek olarak gördüğünü aktaran Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, domates ucuzladığında salça fiyatlarının artış göstermesinin anlamsız olduğunu dile getirdi. Yıllardır üreticinin çalınan emeklerinin bu yıl dolar bahanesi ile gasp edildiğini ifade eden Buluşan, "Ülkemizde fırsatçılığı meslek edinen kişiler alınlarının teri akmadan 1 liradan alıp 2-3 liraya ürünleri satıyorlar. Dolarla yatıp dolarla kalkıp bu bahaneyle zam yapanlar gibi ürettiğimiz ürünleri yıllardır fırsatçılar takip ediyorlar. Nasıl domates ucuzladığında salça pahalanmasına anlam verilemiyorsa, tüm ürünlerin üzerinde yıllardır oynanan oyunlar aynı. Domates sezonu ürün tüketim fazlası oluyor ve üreticinin elinde dal ömrü 15 gün. Üretici satmak zorunda, aracı zihniyet bu 15 günü ülke genelinde takip ediyor. Yani 15 gün sonra domatesin kaç para olacağını biliyorlar" dedi.

"Biz üretiyoruz alnınızın terini alamıyoruz"

Çiftçinin mazot fiyatlarını bahane ederek ürünlere zam yapmadığını kaydeden Başkan Buluşan, "Şu an domates çok az. 2 hafta sonra dalında domatesin olmayacağını da fırsatçılar biliyor. 1 lira olan domates 80 kuruştan alınıyor çünkü çiftçi satmak zorunda. Şu anki fiyat tarlada 1 lira marketlerde 3-4 lira. Domatesi daldan kırma dediğimiz 15 gün sonra stoktaki ürünler 2 misli daha çıkacak. Neden, ’Dolar yükseliyor mazot pahalı’ bahanesini çiftçi kullanmıyor? 365 gün ürününü yetiştirip 1 ay gibi zamanda hasat edecek üreticinin aldığı gübre, ilaç zirai girdiler ve mazot sanki dolara endeksli değil. Hangi ürün olursa olsun üretici bu haksız kayba maruz kalıyor. Biz üretiyoruz alnınızın terini alamıyoruz" şeklide konuştu.

"Hükümetimizden Ekim ayına kadar acil çözüm bekliyoruz"

Fırsatçılara artık fırsat verilmemesi için hükümetten destek beklediklerini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Halk da hak etmediği şekilde ürünleri pahalı tüketiyor. Tüm ürünlerimizde bu sorunu yaşıyoruz. Kuru soğan şu an 80 kuruş, marketler 3 liraya satıyor. Etiyle, sütüyle, buğdayıyla hasat zamanı bittiğinde, tüccar veya aracının eline, deposuna ürün girdiği an fiyatlar 2-3 misli artıyor. Kısa bir zaman sonra 5 misline satanlar, fırsata çevirenler ve bir de dolar oyununu bulanlar var. Artık başta devletimiz ve halkımız bu acı duruma dur demeli. Bir an evvel hükümetimiz olaya el koymalıdır. Emeğinin karşılığını alamayan çiftçimizi zirai girdiler dolarla 2’ye katlarsa üretim yapamaz hale geleceğiz hatta geldik. Hükümetimizden ekim ayına kadar acil çözüm bekliyoruz" diye konuştu.