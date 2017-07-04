Başkan Büyükerşen, Vali Çakacak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Dr. Yılmaz Büyükerşen, görevine yeni başlayan Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret ederek, “hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Eskişehir’de yaşayan insanların yaşamlarını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini artıracak çalışmaları birlikte yapmak istediklerini söyledi. Eskişehir’i bulunduğu yerden daha iyi bir konuma götürülmesi noktasında birlik ve beraberlik içerisinde çaba gösterilmesini dileyen Vali Çakacak, valiliğin koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmak istediklerini belirtti. Sözlerinin sonunda Vali Çakacak, iyi niyet dilekleri için Başkan Büyükerşen’e teşekkür etti.

Vali Çakacak’ı Eskişehir’de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen de, Vali Çakacak’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarında başarılar diledi.